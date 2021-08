Caderno cultural do JC celebra um quarto de século

O Jornal do Comércio é o diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Mas além de números e informações exclusivas na área econômica, o JC também dá um generoso espaço para a cultura. Tanto é assim que há 25 anos publica, todas as sextas-feiras, o caderno cultural Viver.

A estreia foi em 9 de agosto de 1996, apresentando-se como suplemento semanal de cultura, lazer e entretenimento. Reportagem, informações da agenda cultural e colunistas dividiam as páginas. Na capa, um texto assinado pelo jornalista e crítico Luiz Carlos Merten sobre a abertura de mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado, evento importante para a sétima arte até hoje.

Mas o mundo cultural mudou e o Viver também. Consolidado como espaço jornalístico e reconhecido em premiações, o caderno segue atento à agenda e ainda mantém qualificados críticos de Teatro (Antonio Hohlfeldt), Cinema (Hélio Nascimento), Livros (Jaime Cimenti) e Gastronomia (Carlos Pires de Miranda). Completa o time Ivan Mattos, com tendências e dicas culturais na seção Olha Só, todos sob o atento olhar da editora de Cultura, Caroline Zatt da Silva.

Ao celebrar 25 anos de circulação ininterrupta do caderno Viver, o Jornal do Comércio renova o compromisso de publicar textos sobre os temas e personagens mais relevantes da cultura no Rio Grande do Sul.

Ao longo deste quarto de século, o Viver retratou o cânone da cultura gaúcha, em reportagens de fôlego escritas por um time de jornalistas especializados. E, desde 2018, a seção Reportagem Cultural traz, a cada semana, textos sobre artes plásticas, cinema, literatura e música, com perfis dos grandes nomes da cultura.

Leia mais na página central