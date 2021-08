Paulo Bala lança 'Aonde vais', sexto single de série produzida durante a pandemia

O músico e compositor gaúcho Paulo Bala lança Aonde vais, sexto single da série musical produzida durante a pandemia. A música - que também ganhou uma versão em clipe - já está disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial do YouTube

Paulo é médico há mais de 30 anos, mas sempre teve forte conexão com a música. De abril a dezembro de 2020, produziu oito singles de forma profissional, que estão sendo lançados mês a mês. O músico, que garante ter escrito mais de 178 músicas ao longo dos últimos anos, pretende entrar novamente em estúdio a partir de setembro deste ano para gravar algumas novas canções.

As músicas que ele compõe tem forte identificação com os ritmos regionais gaúchos, mas as influências do músico são muitas; circulam de Beatles, U2, BB King, Tim Maia à artistas gaúchos como Cesar Passarinho, Vitor Ramil, Kleiton & Kledir e Wilson Paim. Todo o trabalho tem a produção musical assinada por Tiago Suminsky, percussão de Ariel Lopes, gaitas de Paulinho Goulart e produção executiva de Paulo Fens.