Documentário no canal Curta! celebra 80 anos de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso completa 80 anos no domingo (1º). Para celebrar a data, o canal Curta! exibe Ney à flor da pele, às 22h35min. O documentário de Felipe Nepomuceno também fica disponível grátis na degustação do streaming Tamanduá TV , de 30 de julho a 8 de agosto, mediante cadastro.

Ney à flor da pele apresenta uma antologia audiovisual do artista, composta por entrevistas históricas, trechos de shows e clipes musicais, contemplando toda a sua carreira. O documentário revela a transformação do cantor desde as primeiras aparições públicas no lendário grupo Secos & Molhados, na década de 1970, até os dias de hoje. Ney aos poucos deixa de lado o uso de roupa e maquiagem extravagantes, que marcaram o início de sua carreira como vocalista do grupo Secos & Molhados.

Nas entrevistas resgatadas pelo filme, Ney fala sobre sua evolução como artista e seu caráter transgressor nas questões de gênero e sexualidade. A produção também é marcada por diversas canções interpretadas pelo artista, como Sangue latino, Rosa de Hiroshima, Como 2 e 2 e até Imagine, de John Lennon e Yoko Ono.

O documentário é exclusivo e foi viabilizado para estreia no canal Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).