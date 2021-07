Amigos da Cinemateca Capitólio condenam 'omissão criminosa' em incêndio em São Paulo

foi atingido por incêndio na quinta-feira (29) A diretoria da Associação dos Amigos da Cinemateca Capitólio emitiu, na tarde desta sexta-feira (30), uma nota na qual manifesta indignação com a "omissão criminosa das autoridades federais" na manutenção da Cinemateca Brasileira e de seu acervo. Um dos galpões da instituição sediada em São Paulo, o que acarretou a perda de itens históricos e rolos de filme, potencialmente irrecuperáveis para o cinema brasileiro.

"A gestão da Cinemateca foi contratada, em 2016, com uma entidade privada e, em 2019, com o rompimento do contrato por parte do Governo Federal, deixada à própria sorte", afirma o texto. "Inumeráveis vozes levantaram-se, reclamando contra esse descaso e prevenindo para os riscos que corriam as instalações e o precioso acervo. Em seu primeiro debate virtual, no ano passado, a Associação chamava a atenção para esses riscos e clamava por uma intervenção do Poder Público", acrescenta.

Reforçando que cabe às autoridades federais a manutenção do "inestimável acervo" da Cinemateca Brasileira, a nota conclui dizendo que a Associação "lamenta, protesta e manifesta a necessidade de uma ação urgente da cidadania para obrigar o Governo Federal a assumir seu dever de defender e preservar a memória nacional."