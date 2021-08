Unindo tambores, vozes e rezas, 'Alùjá' é jornada sonora pela cultura de matriz africana

A ancestralidade de matriz africana transborda de música. Estamos impregnados deste ritmo, desta voz e de seus cantares, mesmo que isso, por vezes, seja escondido - e Alùjá, álbum musical de Diih Neques Olákùndé, é um testemunho especialmente enfático e significativo dessa realidade. Trazendo a essência ancestral do batuque do terreiro para o registro oficial, o trabalho está disponível nas plataformas digitais desde a última sexta-feira, e propõe uma jornada de toques, rezas e arranjos vocais pela cultura negra no Sul do Brasil.

Com produção executiva assinada por Lucas Luz e realizado em parceria com o Projeto Gema, a partir de financiamento pela Lei Aldir Blanc, a obra conta também com um website, que traz partituras, letras e um documentário. Diih é um alágbè, cargo no batuque referente ao tamboreiro, também encarregado de entoar as rezas para chamar os orixás e de guiar as responsabilidades religiosas dentro do terreiro. Aos 27 anos, ele atua também como percussionista, produtor musical e arte-educador - uma série de credenciais que o coloca em posição especial para a jornada proposta nesse trabalho musical e espiritual.

Filho de músico, Diih sempre teve contato com diferentes sonoridades desde a infância. Mais tarde, passou a atuar em um projeto social chamado Nação Periférica, que ensina percussão para crianças da periferia de Alvorada, na Região Metropolitana. Tudo isso, desde sempre, a partir de uma conexão profunda com a religiosidade. "No terreiro eu nasci e me criei. Eu fui salvo na gravidez da minha mãe por uma filha de Xangô, no terreiro de batuque. As lembranças mais marcantes que eu tenho de estar dentro do terreiro é com meu irmão, que também era tamboreiro, tocando, e eu ao lado dele com outro tambor. Isso eu devia ter no máximo 8 anos, ou menos", recorda.

Essa trilha ganhou desdobramentos em 2017, a partir da criação do projeto Alùjá, voltado inicialmente à educação musical, mas que logo transformou-se em grupo e registro fonográfico. "Antes do álbum, eu já tinha gravado algumas rezas, porém sem apoio nenhum. (Nessa primeira oportunidade) gravei apenas quatro faixas. Mas sempre tive em mente que precisava gravar o restante, para contemplar todos os orixás cultuados no batuque do Rio Grande do Sul".

Em Alùjá, são registradas Adura Nkorins (rezas cantadas) conectadas a orixás cultuados no batuque do Rio Grande do Sul. Cada uma das 12 faixas corresponde a um orixá, com rezas em geral cantadas em yoruba. As gravações aconteceram no estúdio Tamborearte, referência em gravações de percussão no Estado, com a condução de Lucas Kinoshita e Clauber Scholles. O disco conta com participações de nomes como Dona Conceição, Dessa Ferreira, Gutcha Ramil e Bruno Amaral, além de Roger Olanyan de Aganju, pai-de-santo de Diih. O babalorixá Roger também influenciou a escolha das faixas incluídas no álbum.

Andando com passos seguros nessa ponte entre mundos, Alùjá é também uma forma de realçar a influência que a religiosidade de matriz africana tem (e sempre teve) na musicalidade gaúcha. "(O trabalho busca) quebrar preconceitos e ocupar todos os espaços que forem necessários para, além de dar visibilidade para a musicalidade e a religiosidade existente no Rio Grande do Sul, naturalizar a presença da música de terreiro tanto na sociedade quanto na historicidade do Estado. E, claro, sempre que possível gerar discussões para que se desconstrua todo o racismo e a repressão sobre a religião negra", acentua o alágbè.

Para o futuro, o plano é levar o trabalho para os palcos e espaços educacionais, fazendo uso do material também para uma abordagem histórica sobre o papel de negros e negras na construção do Estado e do País. Um acréscimo especialmente rico, em uma região que ainda pouco enxerga (ou quer enxergar) o quanto há da herança de matriz africana nas sonoridades do que chamamos de música gaúcha.

"No Rio Grande do Sul possuímos grande quantidade de terreiros, e muitos músicos gaúchos vivem a religiosidade. Consequentemente, sofrem influência rítmicas e melódicas das músicas de terreiro. E meu papel como arte-educador e músico é trazer essas análises para visibilidade social", descreve Diih. "Mas acredito que Alùjá vem para dar um bom empurrão nessa luta, para que tenhamos o reconhecimento de que a música de terreiro também é musica gaúcha, mas não é respeitada por se tratar de um Estado extremamente racista e que sempre tenta escantear para a invisibilidade essa musicalidade."