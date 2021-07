'Antonia: uma sinfonia' traz história da primeira mulher a reger uma orquestra

A história da primeira mulher a reger uma grande orquestra estreia na Netflix nesta terça-feira (27). Antonia: uma sinfonia é best-seller na Europa e narra a cativante história de Willy Wolters (Christanne de Bruijn), uma jovem apaixonada pela música que sempre sonhou em conduzir orquestras. Dirigida por Maria Peters, a obra, depois de filmada, ainda teve o roteiro transformado em um livro de romance histórico, que chegou às livrarias pela Editora Planeta.

Apesar do grande desejo de se tornar uma grande maestrina, Willy enfrentava um problema: era mulher. Em 1926 já era raro que figuras femininas pudessem se matricular no conservatório para estudar um instrumento musical, e muito mais raro ainda que fossem admitidas em um curso de regência.

A determinação fez com que ela se dedicasse muito em seu emprego em uma grande casa de concertos, onde passava horas atrás do piano todos os dias, sem deixar de procurar por um professor de regência que estivesse disposto a ajudá-la.

Adotando um novo nome, Antonia Brico, a talentosa musicista conheceu diversas pessoas do meio, incluindo o imensamente rico e atraente Frank Thomsen, muito bem relacionado no mundo da música. No início, os dois não se suportam, mas quanto mais se chocam, mais percebem a afeição que sentem um pelo outro.

Enquanto esse amor parece florescer em sua vida, os esforços de Willy finalmente valerão a pena, e ela andará a passos rápidos na direção do sucesso. O único problema agora é que, caso decida perseguir seus sonhos, terá de deixar Frank para trás.