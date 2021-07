Inspirado na paternidade, Renato Batista lança videoclipe de 'Luz de Ícaro'

"É o meu 'pessoal artístico', não a minha carreira solo." Para o trompetista Renato Batista, essa é uma distinção importante, e ajuda a entender o espírito do projeto Grooves & Delírios, que lança o videoclipe da música Luz de Ícaro nesta quarta-feira. Longe de um simples veículo para a individualidade, a ideia é fazer com que as experimentações pessoais dialoguem com outras expressões e linguagens artísticas, em uma convergência de criatividades que surge de forma solitária, mas alcança sua potência a partir do diálogo e da liberdade.

Trata-se de mais um desdobramento das múltiplas vivências musicais de Renato Batista, que toca ao lado de nomes como Armandinho e Produto Nacional, além de ser instrumentista da Banda Municipal de Porto Alegre. O videoclipe estará disponível para acesso gratuito no canal pessoal do músico no YouTube.

Luz de Ícaro surgiu a partir de um poema dedicado ao filho Ícaro, musicado em um arranjo com forte influência da black music dos anos 1970. Para traduzir em imagens o turbilhão de emoções em torno da canção, Renato contou com a presença do diretor Vaney Bertotto, em um olhar fora do convencional que, segundo o trompetista, foi fundamental. "A música já estava pronta há um tempo, mas, na busca por referência de imagens (para o videoclipe), não conseguia visualizar os fragmentos que pipocavam na minha cabeça. Ao me deparar com os trabalhos do Vaney, seu conceito e linguagem fizeram muito sentido pra mim. Foi o 'insight' para produzir o audiovisual", explica.

A busca de parcerias inéditas é um dos nortes de Grooves & Delírios, e o músico contou também com a criatividade da performancer Nanda Ferreira para gerar o visual inusitado de Luz de Ícaro. "Ela desenvolve um importante e essencial trabalho de transformação, autoestima e potencialização da mulher preta, através da arte da maquiagem. Minha ideia era ter o protagonismo dividido/compartilhado entre as partes - o instrumentista, a performance e as lentes do diretor - como se fossem momentos de solos de cada um na música."

O resultado é visualmente intenso, e consegue traduzir, em diferentes sentidos e potências, a experiência da paternidade - que o próprio Renato, ou Renatinho para os íntimos, descreve como um divisor de águas em sua vida. "A paternidade me fez rever todo o caminho. Me deu responsabilidades, fez afogar meu egoísmo, ao mesmo tempo que me deu uma força de crescimento pessoal e profissional. A sensibilidade aflorada, a sensação da presença do amor incondicional, vivenciar os milagres diários das primeiras descobertas... Tudo isso é delirante, é inspirador", emociona-se.

Nascido em meio às restrições e distanciamentos da pandemia, o Grooves & Delírios busca dar vazão a ideias e conceitos que instigavam o músico, mas não cabiam nos trabalhos em que ele estava envolvido - e o que surgiu despretensioso vai ganhando um espírito cada vez mais forte, como uma criança que, depois de aprender a andar, tem pressa de explorar o mundo que a cerca. Segundo Renato Batista, outras ideias já estão sendo trabalhadas para a sequência do projeto - embora não haja um cronograma a ser cumprido ou uma pressão por conclusão. "Para esse projeto, meu método é a fluência natural nas produções e encontros. Quero fazer novas pontes com liberdade", explica.

Com rendimentos garantidos como funcionário público da Banda Municipal de Porto Alegre e professor na Fundarte de Montenegro, o trompetista não chegou a experimentar as mesmas dificuldades que, lamentavelmente, atingiram seus colegas na pandemia: "Mas, emocionalmente, foi uma montanha russa, porque, para mim, é impossível ficar indiferente a todos os absurdos que estamos vivendo. Na procura por equilíbrio, fui vivendo um dia de cada vez".

Uma jornada difícil que, aos poucos, vai chegando ao outro lado. A Produto Nacional deve lançar ainda este ano o DVD 30 vidas, em celebração às três décadas de carreira, e há também um novo álbum de inéditas de Armandinho, ainda sem data de lançamento. Tudo fiel ao conceito de "caminho solo coletivo" que guia os passos criativos de Renato Batista. "Não me seduz a ideia de ser um artista solo. Meu lance é estar associado a vários projetos distintos, de qualidade, com pessoas múltiplas, competentes e de bom astral. Me interessa a relevância, não o protagonismo."