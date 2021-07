Teatro Bradesco realiza live especial 'Bastidores do rock' no YouTube

canal de YouTube O palco do Teatro Bradesco recebe nesta sexta-feira (23), às 19h, inúmeros artistas para a live Bastidores do rock. Com transmissão gratuita nodo teatro, o evento conta com apresentações de músicos como João Marcello Bôscoli, banda composta por Andreas Kisser, Mingau, Mario Fabre e Lan Lanh, além da participação especial de Dinho Ouro Preto, Samuel Rosa, Marcelo Nova, Erika Martins e Clemente.

Serão 90 minutos de muita energia, diversão e bate-papo. João Marcello Bôscoli fica responsável pelas entrevistas e pela apresentação dos shows, Mingau realiza a direção musical e Otávio Juliano dirige o espetáculo.

"É uma honra participar dessa celebração ao Dia do Rock, ainda mais em parceria de grandes ícones da nossa música. Nesse show em homenagem aos roqueiros brasileiros, não poderiam faltar no repertório Secos e Molhados, Rita Lee, Raul Seixas e Cazuza. Será aproximadamente uma hora e meia de muita história e rock 'n' roll", declara Mingau.

O Teatro Bradesco pretende seguir com as lives ao longo do ano em dois formatos diferentes: Teatro Bradesco Apresenta, com shows musicais, e Teatro Bradesco Bastidores, que tem como objetivo apresentar ao público um ambiente mais intimista e descontraído, com muitas histórias e música.

Já no Instagram do teatro, haverá conteúdos complementares aos eventos ao vivo, como dicas de playlists e podcasts, além de vídeos específicos em datas comemorativas.