Travel Box Brazil estreia documentário sobre energia renovável

Com o intuito de convidar o telespectador a refletir sobre o futuro do meio ambiente, o Travel Box Brazil estreia neste sábado (24), às 21h30min, o documentário A energia da natureza. A atração apresenta o impacto positivo das energias renováveis no ecossistema e mostra como elas são capazes de conduzir um processo de transformação da sociedade.