Primeira temporada de 'Ilha de ferro' estreia em agosto na TV Globo

Duas rotinas completamente opostas, vividas pelos mesmos personagens, são exploradas em Ilha de ferro, série que estreia sua primeira temporada na TV Globo no dia 9 de agosto. A produção mostra a realidade dos funcionários da plataforma PLT-137, que se dividem entre os dilemas em terra firme e o clima de ebulição em alto-mar.

A série apresenta as histórias de Dante (Cauã Reymond) e Júlia (Maria Casadevall) que, assim como os demais petroleiros, vivem pelo menos duas vidas: uma na terra, outra no mar, onde passam duas semanas inteiramente confinados na PLT-137, localizada a uma hora de helicóptero da costa brasileira.

Dante é coordenador de produção da plataforma, que é recordista de acidentes, e vê o sonho de ser promovido a gerente ir por água abaixo com a chegada de Júlia, nova ocupante do cargo. Logo no início da história, ao chegar em terra, o petroleiro tem de lidar com a descoberta de uma dupla traição.

Sua mulher, Leona (Sophie Charlotte), com quem mantém um casamento tumultuado, revela ter um caso com Bruno (Klebber Toledo), irmão de Dante. Dois irmãos em guerra e duas mulheres sem paz: está formado o quarteto que vai enfrentar, cada um à sua maneira, inúmeras situações-limite na terra e no mar. Mais do que petróleo, a PLT-137 extrai adrenalina e emoções inflamáveis a cada episódio.

Um dos destaques da história de Max Mallmann e Adriana Lunardi é o trabalho de pós-produção e os efeitos visuais especiais. A criação de uma plataforma em alta resolução, a simulação de diversas condições do oceano e séries de explosões e acidentes no mar são exemplos disso. A tecnologia está presente do primeiro ao último episódio.