Game gaúcho ambientado no universo 'Tormenta' ganha demo na Steam

O jogo de RPG ((role-playing game) tático é uma realização da porto-alegrense 40 Giants Entertainment, em coprodução com a Hype Animation e Jambô Editora, ambas também da Capital. Baseada na franquia nacional Tormenta, Reverie Knights Tactics tem lançamento mundial previsto para o final de 2021, nas plataformas Playstation 4 e 5, Xbox One e Series S/X, Nintendo Switch e PC (Steam). A distribuição fica a cargo da publisher europeia 1C Entertainment.

Em um mundo ilustrado a mão, o jogador controla uma equipe de até quatro heróis numa expedição para encontrar Lenórienn, a perdida cidade élfica enquanto luta contra a ameaça goblinoide que espalha terror no continente. Em desenvolvimento há quatro anos, Reverie Knights Tactics utiliza personagens e cenários recorrentes do universo Tormenta. Criada em 1999 por Marcelo Cassaro, Leonel Caldela, Guilherme Dei Svaldi, Rogério Saladino e JM Trevisan, a série abrange romances, quadrinhos, jogos e outros produtos.

Para o diretor e ilustrador do projeto, EdH Müller, o game foi pensado para levar o mundo de Tormenta para o exterior. Ele virá com opções em vários idiomas, entre eles o inglês, chinês e russo. Müller destaca a narrativa como um dos diferenciais do RPG tático: "A gente alia duas coisas que são fundamentais para esse tipo de jogo: ter uma história rica, interessante, e contar essa história não apenas pelo desenrolar dos personagens, mas também de forma que todos os cenários e elementos visuais estejam ali para contar essa história”, promete Müller. O desenvolvedor aposta na exploração dos ambientes.

Customização de personagens, criação de itens e mapas expansivos, entre outros elementos indispensáveis ao gênero são parte do gameplay de Reverie Knights Tactics. A jogabilidade das batalhas segue o estilo clássico para quem já gosta do estilo RPG, segundo os desenvolvedores. A demo disponível na Steam serve de prólogo e dá acesso à primeira hora do jogo com a protagonista Aurora e sua melhor amiga Brigandine. As duas partem para um continente desconhecido em busca de Marius, o pai adotivo de Aurora que desapareceu em uma expedição. As decisões do jogador definirão o desenrolar dos acontecimentos.