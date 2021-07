'Globo repórter' visita Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos deste ano

Uma cidade futurista, repleta de inovações tecnológicas espalhadas por todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, orgulhosa de manter e cultivar suas tradições milenares. Nesta sexta-feira (16), após a novela Império, o Globo repórter viaja até Tóquio, cidade-sede dos Jogos Olímpicos, que começam a partir da próxima semana.

O correspondente Carlos Gil, que mora com a família no Japão há três anos, mostra como a região, que divide suas paisagens entre arranha-céus e paredes formadas por erupções vulcânicas, aprendeu a crescer e se desenvolver para virar a maior metrópole do mundo.

A cidade, que já esteve ligada ao evento outras três vezes, aprendeu a evoluir baseando-se nos valores olímpicos: amizade, respeito, excelência, igualdade, inspiração, determinação e coragem. “Buscamos personagens e lugares que fizessem este diálogo entre o moderno e o tradicional. Tóquio é uma cidade projetada respeitando a sua cultura, mas desenvolvida de forma sustentável e respeitando a inclusão social”, afirma o repórter.

Composta por mais de 200 ilhas ao seu redor, Tóquio foi construída aterrando mares e rios para poder erguer habitações, centros empresariais e, inclusive, instalações olímpicas. A equipe do programa visitou a ilha de Kozushima, uma das sete que são habitadas dentre as centenas presentes ao redor da região. O local abriga dois mil japoneses que vivem em uma Tóquio pacata, mais rural e que foge da correria da grande cidade.