Mari Kerber faz show neste sábado no Átrio do Farol Santander Porto Alegre

A pianista e cantora Mari Kerber faz show de jazz e blues neste sábado (17), às 18h, no Átrio do Farol Santander Porto Alegre (Siqueira Campos, 1.125). A apresentação exclusiva para a sétima edição do Ceia Sessions terá entrada franca, mas limitada a apenas 30 convites. Os ingressos estão disponíveis em www.sympla.com.br/ceia.

Mari Kerber possui carreira de destaque com dois álbuns lançados, Movimento e So Many Stories do Tell (em dueto com Ale Ravanello). No show, a artista promete emocionar com um repertório de músicas autorais e de outros artistas que influenciaram sua carreira, como Chick Correa e Dave Brubeck, com arranjos próprios ao piano solo.