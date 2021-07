A arte transcende os muros de escola de Porto Alegre

Com o objetivo de integrar a comunidade e aproximar a literatura dos pedestres da rua Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim, o Centro Integrado de Desenvolvimento (CID) deu vida à Rua dos escritores. A instituição de ensino, que está há mais de 30 anos no mercado, valoriza a singularidade e a cooperação na sua metodologia, prezando a inclusão e o respeito com o próximo.

O projeto surgiu inicialmente em 2015, com o nome de ImaginaCID, em uma turma de nível IV, que estava na transição da educação infantil para o ensino fundamental. O momento de novos desafios motivou a professora Denise Duarte a criar diferentes atividades que incentivassem o aprendizado. A literatura, que já fazia parte do interesse dos pequenos, entrou no processo para agregar ainda mais. Em entrevista ao Jornal do Comércio, a educadora contou que os alunos eram muito curiosos em relação aos autores das histórias contadas, e sempre queriam saber mais sobre eles.

O entusiasmo das crianças, somado aos valores da escola, fez com que uma biblioteca comunitária fosse instalada em frente à instituição. Colocaram, em um poste enfeitado, uma caixa de frutas recheadas de obras literárias que, a partir daquele momento, ficariam à disposição da comunidade. "Aproveitamos a ocasião para discutir ainda o acesso à literatura, pois sabemos que muitas pessoas, por mais que tenham vontade de ler, não têm condições de comprar exemplares", relata a professora.

A frustração também foi trabalhada com a turma durante todo o processo, pois sabiam que existia a possibilidade da caixa não durar muito tempo no espaço público. Com dois meses de projeto, a estrutura foi vandalizada por um grupo de pessoas, mas a solidariedade e parceria da vizinhança surpreendeu positivamente a equipe da escola. Os moradores da região incentivaram a reconstrução do espaço e passaram a doar obras para aumentar o acervo da biblioteca.

O sucesso e a recepção positiva fizeram com a iniciativa fosse ampliada, englobando na proposta mais uma forma de manifestação artística: a pintura. Com o objetivo de homenagear e dar visibilidade a importantes escritores da literatura brasileira, o poste que sustenta a caixa de livros recebeu um grafite com a imagem de Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista do período do Modernismo.

A ação, que ficou parada durante algum tempo, teve continuidade em 2021. A rua conta agora com seis pinturas feitas pelos artistas Soul Chamb e Elton de Sena Gomes, ilustrando também os rostos de Clarice Lispector, Erico Verissimo, Vinicius de Moraes, Caio Fernando Abreu e Jeferson Tenório que, além de ser um grande representante da literatura negra, também mora nas redondezas da escola e acompanhou de perto o processo da sua gravura. "Queremos trazer não só escritores conhecidos nacionalmente, mas também pessoas que estão ao nosso redor", relata Denise.

Vizinhos artistas já se disponibilizaram para participar das próximas pinturas, que incluem nomes como Cecília Meireles, Moacyr Scliar, Conceição Evaristo e Carlos Urbim. "Nossa ideia sempre foi transcender os muros da escola, envolvendo toda a comunidade. Estamos felizes por conseguir efetivar e dar continuidade à Rua dos escritores."

Segundo a professora, o CID sempre buscou criar um contato muito próximo e natural entre as crianças e o universo artístico, algo que não costuma acontecer com tanta frequência em ambientes escolares tradicionais. "Não vemos muito incentivo à arte e à literatura nas instituições, até pelo contrário, às vezes parece que querem distanciar a educação deste meio", comenta. Para ela, na interpretação da arte não existe certo ou errado, e isso permite que as crianças se arrisquem e se aventurem muito mais. "Somos pessoas diferentes com percepções distintas, é muito importante trabalhar e estimular isso."

Os planos da escola para o futuro, em relação ao projeto, incluem a ampliação do número de caixas de livros ao longo da rua, assim como mais postes que ainda serão contemplados com mais ilustrações. "As pessoas estão amando, pois é uma forma diferente de conhecer importantes escritores. Isso é um grande estímulo para consumirmos mais cultura. A iniciativa trouxe mais beleza e conhecimento para a nossa querida Fernandes Vieira", reflete Denise.