TV Brasil estreia série documental 'Esquadrão de tubarões'

O seriado documental Esquadrão de tubarões estreia nesta terça-feira (13), às 21h30min, na TV Brasil. O programa mostra, em quatro episódios, a atuação de cientistas ao redor do mundo que arriscam suas vidas diante dos tubarões mais temíveis do oceano.

Retratados como assassinos e vítimas da pesca irresponsável, algumas espécies estão frequentemente ameaçadas de extinção. Por conta disso, os pesquisadores da série desafiam mitos e lutam pela proteção desses predadores supremos, antes que seja tarde demais.

O documentário promove uma verdadeira viagem aos habitats escondidos desses impressionantes predadores marinhos. Em algumas das regiões mais remotas do planeta, os pesquisadores mergulham em um perigo profundo para descobrir comportamentos secretos dos tubarões.

O episódio de estreia, intitulado Ilha do tubarão branco, traz uma missão na Ilha de Guadalupe, há 241 quilômetros da costa noroeste do México. O local se tornou um dos principais destinos para entusiastas que almejam mergulhar com essas grandes criaturas.

O tubarão-branco é o peixe predador de maiores dimensões existente na atualidade, podendo atingir 7 metros de comprimento e pesar até 2,5 toneladas. Na ocasião, os cientistas precisam instalar uma câmera na nadadeira dorsal de um desses animais. A recompensa para o desafio é um olhar sem precedentes sobre comportamentos do bicho mais temido do oceano.