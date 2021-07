Fronteiras do Pensamento divulga os oito nomes da temporada de 2021

A curadoria do ciclo de conferências internacionais Fronteiras do Pensamento apresentou, na tarde deste sábado (10), os oito pensadores que integram a programação da 15ª temporada do projeto. As palestras irão ocorrer em formato online entre os dias 25 de agosto e 8 de dezembro, e estarão disponíveis na plataforma exclusiva desta edição até 31 de dezembro. As inscrições estão abertas no site do evento ( www.fronteiras.com ).

Para debater sobre o tema Era da Reconexão, foram convidados nomes de diversas áreas do conhecimento como Yuval Noah Harari (Israel), Margaret Atwood (Canadá), Steven Pinker (Canadá), Jared Diamond (Estados Unidos), Anne Applebaum (Estados Unidos), Niall Ferguson (Escócia), Carl Hart (Estados Unidos) e Pavan Sukhdev (Índia). As atrações foram divulgadas durante o evento inédito Maratona Fronteiras, que ocorreu em formato virtual, neste sábado à tarde.

"Todos os inscritos nesta temporada terão acesso exclusivo a aulas preparatórias, com sugestões de bibliografia, para que as discussões sejam melhor aproveitadas", destaca o cientista político e curador do projeto Fernando Schüler. "Além deste conteúdo, o assinante terá acesso a conferências históricas realizadas nesses 15 anos de Fronteiras do Pensamento". Segundo o curador, a ideia desta edição é pensar em como o mundo irá se organizar após a pandemia de Covid-19, em diversos aspectos: ambiental, cultural, tecnológico.

"Neste último ano ocorreram muitos avanços tecnológicos, e as pessoas começaram a usar plataformas da internet para se comunicar e se reunir, sem precisar viajar", observa o curador. "Uma das grandes discussões desta temporada é o quanto iremos mudar de hábitos e se iremos voltar de fato ao que se considerava normal", adianta Schüler.

Ao avaliar que o período representou uma evolução da comunicação digital, "que revolucionou os mundos do trabalho, da educação e da cultura", ele pondera que "muitos indicadores que haviam avançado nos últimos 30 a 40 anos acabaram regredindo", a exemplo da pobreza, desigualdade social, e da mortalidade infantil.

Dentro das atrações do evento, o professor da Universidade de Columbia, Carl Hart, deve abordar outros temas polêmicos como violência, preconceito e drogadição nas periferias, adianta Schüler. "Esses temas eram considerados tabus na sociedade, mas hoje se está muito mais aberto para se pensar sobre como podemos lidar com isso", ressalta. "Aliás não tem como discutir o mundo contemporâneo sem falar destas questões", completa.

Sobre o debate em torno da transformação do mundo, considerada "inevitável" após a pandemia, e o que irá marcar esse novo tempo, a fala da escritora canadense Margaret Atwood deve trazer uma ótica diferenciada. Romancista, poetisa e ensaísta, ela é uma das mais aclamadas do setor literário, com obras que falam de liberdade, direitos civis, poder e fragilidade do mundo.

Já escritor e professor em Haward, Steven Pinker, considerado o "novo filósofo do iluminismo", com ideias que colecionam polêmicas no meio acadêmico, deverá desenvolver sua conferência baseado na psicologia cognitiva e linguagem aplicada à neurociência.

Além deste pensador, que costuma apresenta argumentos para provar que "o mundo é a cada dia um lugar melhor", também as ideias de Yuval Noah Harari estão entre as mais instigantes. Combinando ciência, história e filosofia, o professor e autor do best-seller Sapiens aborda também questões contemporâneas como equilíbrio mental, compaixão e resiliência, que possibilitam o ser humano a direcionar o seu foco em um mundo em turbulência.

"É um time de nomes fortes, com visões bem diversificadas, que nos ajudarão a pensar o futuro por uma ótica menos imediatista, de mais longevidade", observa Schüler.

A primeira conferência desta temporada do Fronteiras do Pensamento está prevista para agosto. Até dezembro, serão oito encontros online com grandes pensadores, a exemplo do que ocorreu neste sábado, durante o evento Maratona Fronteiras.

Foram quatro horas de conteúdo online e gratuito, reunindo entrevistas inéditas da artista sérvia Marina Abramovi e o filósofo francês André Comte-Sponville. Também foi exibida conferência com o escritor norte-americano Andrew Solomon, referência mundial em depressão e saúde mental.

Fronteiras do Pensamento 2021 - 15ª TEMPORADA – Era da Reconexão

25 de agosto - Jared Diamond

08 de setembro - Steven Pinker

29 de setembro - Anne Applebaum

13 de outubro - Niall Ferguson

27 de outubro - Margaret Atwood

10 de novembro - Yuval Noah Harari

24 de novembro - Carl Hart

08 de dezembro - Pavan Sukhdev

Saiba mais sobre os conferencistas:

Margaret Atwood

Escritora reconhecida internacionalmente e considerada uma das mais relevantes e agraciadas da atualidade, já recebeu inúmeras premiações, como os prêmios Arthur C. Clarke, Príncipe das Astúrias e Booker, além de ter sido agraciada com a Ordem do Canadá, maior distinção do seu país. Um de seus best-sellers é O Conto da Aia, que inspirou a premiada série homônima de televisão.

Steven Pinker

Psicólogo e linguista, é uma das maiores referências da psicologia cognitiva e especialista na relação entre mente e linguagem. Foi escolhido como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pelas revistas Time e Foreign Policy. Publicou best-sellers como O novo iluminismo, Tábula Rasa e Como a Mente Funciona.

Niall Ferguson

Professor da Universidade de Harvard e um dos mais renomados historiadores da atualidade, foi escolhido como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time e, em 2013, recebeu o Prêmio Ludwig Erhard de jornalismo econômico. Publicou obras de referência como Civilização, Império e A Ascensão do Dinheiro.

Yuval Noah Harari

Autor de Sapiens, uma das publicações mais relevantes e lidas na última década, leciona na Universidade Hebraica de Jerusalém e é considerado uma celebridade do mundo cultural. Foi agraciado duas vezes com o Prêmio Polonsky por Criatividade e Originalidade e é autor de Homo Deus e 21 Lições para o Século 21.

Pavan Sukhdev

Referência global em economia verde e finanças internacionais, liderou um projeto inovador encomendado pelo G8 + 5 e patrocinado pela ONU. Em 2012, foi nomeado Embaixador da Boa Vontade. É o fundador e CEO da GIST Advisory, consultoria especializada em capital natural e humano, e autor do livro Corporação 2020.

Jared Diamond

Biólogo evolucionário conhecido por popularizar a ciência, iniciou sua carreira em fisiologia e ampliou suas pesquisas para a biologia evolutiva e a biogeografia. Nomeado na lista dos 100 maiores intelectuais do mundo da revista Foreign Policy, venceu o Prêmio Pulitzer com o livro Armas, Germes e Aço.

Carl Hart

Psicólogo e neurocientista, é um dos mais reconhecidos pesquisadores sobre abuso e dependência de drogas. Um dos primeiros professores de ciências afro-americanos permanentes na Universidade de Columbia, foi agraciado com os prêmios Presidencial de Ensino de Excelência e PEN / EO Wilson de Escrita em Ciências Literárias. É autor de Um Preço Muito Alto e Drogas para Adultos.

Anne Applebaum

Uma das mais influentes jornalistas da atualidade, escreve sobre o desenvolvimento da sociedade na Europa Central e Oriental. Venceu o Prêmio Pulitzer com o livro Gulag: A History e foi incluída na lista Prospect dos 50 maiores pensadores da era Covid-19. Também é autora de A Fome Vermelha e O Crepúsculo da Democracia.