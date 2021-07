Lia Menna Barreto participa de live com Eduardo Veras no YouTube do Margs

Nesta terça-feira (6), às 19h, em live promovida pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), a artista Lia Menna Barreto conversa com o historiador da arte e professor da Ufrgs Eduardo Veras. A transmissão será pelo canal do YouTube do Margs (com tradução simultânea em Libras) e integra o Programa Público da exposição Lia Menna Barreto: A boneca sou eu Trabalhos 1985-2021 , atualmente em exibição no museu (Praça da Alfândega, s/n), que traz a público a produção e trajetória da artista.

Lia Mascarenhas Menna Barreto é bacharel em Desenho pela UUfrgs (1985). No mesmo ano, realizou no Margs, em Porto Alegre, a sua primeira exposição individual. Em 1988, participou do 10º Salão Nacional de Artes Plásticas, na Fundação Nacional de Arte – Funarte, no Rio de Janeiro, no qual foi contemplada com o Prêmio Aquisição. Entre 1993 e 1994, viveu em São Francisco, nos Estados Unidos, e estudou na Stanford University, com bolsa concedida pelo programa International Fellowship in the Visual Arts, da American Arts Alliance. Em 1997, expôs trabalhos na 6ª Bienal de Havana, na Bienal de Los Angeles e na 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre, da qual volta a participar, em 2003, em sua 4ª edição. Atualmente, vive e trabalha em Eldorado do Sul/RS.