Nova temporada do 'Masterchef' tem participação de Diogo Nogueira na estreia

A oitava temporada do Masterchef Brasil estreia na Band nesta terça-feira (6), às 22h30min. Voltando às origens, o programa terá um eliminado por episódio além de novas dinâmicas, convidados famosos e um único vencedor no final.

O público conhece já na abertura os 23 participantes da nova edição, vindos dos quatro cantos do País. Antes de descobrirem o tema da prova, eles são surpreendidos pela presença do cantor Diogo Nogueira que, além do sucesso nos palcos, também manda bem na cozinha.

O sambista chegou a lançar um livro de culinária no ano passado e, para provar que entende do assunto, arregaçou as mangas e se juntou aos participantes para entregar um peixe de água doce perfeito, podendo ser Traíra, Piau, Pintado, Curimba, Pacu ou Tambaqui.

Na estreia no time de jurados, a premiada chef Helena Rizzo dá uma verdadeira aula sobre pescado brasileiro, deixando os competidores impressionados. Depois de muita emoção e correria na cozinha mais disputada do Brasil, os autores dos melhores pratos são salvos da eliminação.

Quem sobrar terá de enfrentar um difícil teste de habilidade. Em frente a uma mesa com 60 ingredientes variados em formato de cubos, terão de adivinhar, vendados, o que estão provando através do paladar. A primeira prova de eliminação envolve um bolo em camadas chamado Devil’s food cake. Trata-se de um tradicional doce da gastronomia americana que tem massa, recheio e cobertura de chocolate.

Pela primeira vez na história do MasterChef, os piores cozinheiros escolhidos pelos jurados ainda terão uma chance de se salvar por meio de uma votação entre todos os colegas do mezanino.