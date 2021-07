Banda Acústicos & Valvulados lança álbum comemorativo

Em comemoração aos 30 anos de estrada da banda Acústicos & Valvulados, o grupo divulga nesta terça-feira (6), nas plataformas de streaming, o lançamento da coletânea Diamantes verdadeiros vol.II - with a little help from our friends.

O álbum reúne releituras das canções de Daniel Mossmann, Paulo James, Rafael Malenotti, Alexandre Móica e Diego Lopes. O repertório inclui hits como A minha cura e Ao vivo e a cores, que, respectivamente, têm participações de Duda Calvin (Tequila Baby) e Beto Bruno (ex-vocalista do Cachorro Grande).

O disco oferece 10 faixas ao todo, sendo que nove delas foram disponibilizadas como singles no decorrer dos últimos meses. Artistas como Frank Jorge (Graforréia Xilarmônica), Henrique Portugal (Skank), Rafa Machado (Chimarruts) e Serginho Moah (ex-Papas da Língua) também fazem participações.

O baterista e principal compositor dos Acústicos & Valvulados, Paulo James, frisa que a coletânea almeja levar a sonoridade do grupo a novos ouvidos. A data do álbum coincide com o aniversário de 30 anos do show de estreia da banda, que aconteceu na Moondog's Rockabilly Party.