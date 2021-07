Thays Prado faz show solo no projeto 'Mistura Fina' nesta semana

De certa maneira, compor é como encontrar a própria voz. No caso de Thays Prado, essa descoberta tem andado lado a lado com a descoberta de um universo de expressões - não apenas as que vêm do próprio existir, mas também as que dialogam com a criatividade de outras tantas mulheres, que também buscaram (e buscam) cantar as próprias palavras, musicar as próprias emoções. É um pouco de tudo isso que teremos a chance de assistir e vivenciar nesta quinta-feira (8), quando a cantora e compositora da nova safra gaúcha será a atração do projeto Mistura Fina.

O repertório deve unir canções autorais como Abobrinha, Vals de los abuelos e Popô à redescoberta de compositoras brasileiras e latino-americanas - tanto as mais notórias, como Violeta Parra, Tulipa Ruiz e o duo Perotá Chingó, quanto as que talvez passem despercebidas em nossas playlists, mesmo que escutemos suas obras com frequência. A apresentação, que começa às 18h30min, é online e gratuita (em facebook.com/misturafinamusica).

As interpretações virão em um formato simples, mas ainda assim aberto a algumas experimentações. "Quando recebi o convite do Mistura Fina, sabia que ia precisar tocar sozinha, em função da necessidade do isolamento. O desafio inicial foi encontrar canções que eu conseguisse tocar", ri Thays. Acostumada a apresentar-se na companhia de outros músicos, a cantora viu-se forçada a fazer uma dessas descobertas de toda artista, experimentando a melhor forma de conduzir as músicas ao violão. E aproveitou para fazer outra exploração: a da capacidade da própria voz, inserindo camadas de melodia em takes registrados o mais próximo possível do formato ao vivo.

A busca de Thays pela voz feminina em meio à música de nosso continente se materializa, desde 2017, no projeto Cantautoras, que traz um repertório de autoria 100% feminina aos bares e casas noturnas da Capital. Nessa construção, encontrou muitas mulheres que, ativas na composição, ainda assim ficaram distantes do reconhecimento. "Através do repertório da Mercedes Sosa e com a ajuda do meu avô na pesquisa, aprendi que Atahualpa Yupanqui compunha muito com um tal Pablo del Cerro (ninguém menos que sua esposa, Antonietta Paule Pepin, que usava o pseudônimo para que as composições tivessem mais saída). Fazia questão de contar essa história nos shows", comenta.

"No Mistura Fina, esse tipo de movimento acontece pra mim em canções como Fala, que cresci pensando que era dos Secos e Molhados (um monte de caras) e descobri recentemente que é uma parceria da Luhli (da dupla Luhli e Lucina) com João Ricardo. Esse tipo de descoberta e sua divulgação nos ajuda, no presente, a diminuir a sensação de que foi agora que as mulheres resolveram compor, ou que os clássicos que a gente mais gosta são todos 100% feitos por homens".

Uma visão que traz, junto consigo, um reflexo do papel historicamente imposto às mulheres na sociedade, sejam criadoras notórias ou não. "Qualquer trabalho criativo exige um espaço mental que foi historicamente surrupiado das mulheres, de quem se esperava que fossem os anjos do lar, tarefa ingrata, invisível e infinita. Além disso, estudar exige ter um tempo livre, razoavelmente sem interrupções, em que não se esteja cuidando da casa, da aparência, ou dos outros", enumera.

"Criar arte é um comportamento espontâneo do ser humano, mas quantas musicistas conseguem de fato trabalhar com isso, em comparação com homens? Ainda vemos festivais de música inteiros sem uma mulher sequer na programação, ou, si las hay, com as proporções bem desparelhas. Enquanto nossa aparição seguir sendo uma excentricidade, fica mais difícil multiplicar os olhares e trazer novas dimensões."

Para quem ainda está descobrindo o próprio potencial criativo, a barreira do primeiro disco é importante. Enquanto estuda a possibilidade de lançar o áudio do Mistura Fina nas plataformas digitais, Thays Prado vai avançando na direção de Falta de jeito, seu primeiro álbum de estúdio, que ficou em suspenso durante a longa jornada da pandemia. A caminhada, porém, é feita sem pressa: "Só vou chamar gente pro estúdio quando estivermos todos vacinados (e quando arrecadar os devidos recursos). Se dar datas já não era meu forte, com a pandemia perdi completamente o pudor". Colaborações com outros artistas e projetos paralelos também esperam a melhor hora de surgir - bem como o reencontro com os shows presenciais ("não tenho coragem enquanto não tivermos vacinação em massa").

Nada disso significa, é claro, que as coisas estejam paradas para a compositora. Afinal, a descoberta da própria voz não acontece com data marcada, e até se beneficia de alguma leveza. "Não sei nada de quando, mas está tudo aqui maturando. Posso adiantar que ontem faltou luz à tarde e desenhei a poltrona da sala num papel colorido pra me distrair. Bobeou, meu próximo EP caseiro talvez já tenha capa."