Inscrições para Prêmio Lila Ripoll de Poesia foram prorrogadas

A 15ª edição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia, da Assembleia Legislativa do Estado, teve inscrições prorrogadas até 31 de julho. O regulamento está disponível em al.rs.gov.br/premios. Um dos objetivos da premiação é dar visibilidade a novos talentos literários.

As inscrições devem ser efetuadas enviando poesias para a caixa de correio eletrônico [email protected] , informando no campo "Assunto" a frase "Prêmio Lila Ripoll 2021". Os candidatos podem apresentar até três poesias inéditas, envolvendo a temática das causas sociais e questões de gênero, contendo, cada uma, no máximo 14 (catorze) versos ou linhas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3210-2924.

Os poemas deverão ser digitados em arquivo de editor de texto na fonte Times New Roman com tamanho 12, página formato A4, apenas identificados no topo da página pelo pseudônimo e título de cada poesia.

Os textos deverão ser salvos em um mesmo arquivo eletrônico, editável, cuja denominação consistirá no seu pseudônimo seguido da palavra “poesia” separado por hífen, como por exemplo: “rosadosventos-poesia(.doc ou .odt)”.