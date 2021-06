'Mestre do sabor' tem repescagem na edição desta quinta-feira

Na última semana, o público teve um respiro ao assistir Mestre do sabor sem nenhuma eliminação. Isso aconteceu porque quem se saiu melhor na fase de duelos foi direto para a fase Na peneira. Quem não foi tão bem assim teve direito a uma segunda chance, participando da repescagem nesta quinta-feira (1).

Dos seis competidores que irão participar, apenas um seguirá para a próxima etapa. A disputa fica entre Ana Carolina Garcia, Vitória Gasques, Aline Guedes, Pedro Franco, Bruna Martins e Bia Pimentel.

São duas rodadas de provas, e na primeira delas dois serão eliminados. Na sequência, os quatro melhores encaram a segunda prova, e o melhor chef volta à competição. O primeiro desafio será inspirado na cozinha afetiva: lasanha, com os chefs preparando desde a massa até o recheio. O segundo deverá ser preparado com uma carne de hambúrguer.

Sucesso entre os formatos originais da Globo, Mestre do sabor tem direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aída Silva. Sob o comando de Claude Troisgros, com Batista e Monique Alfradique, o programa conta com os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva no comando dos times. O reality vai ao ar após exibição da novela Império, na TV Globo, e às sextas-feiras, às 21h30min, no GNT.