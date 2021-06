Bebeto Alves recupera-se de trombose pulmonar e segue internado em Porto Alegre

Um dos nomes mais importantes da música gaúcha contemporânea, o multiartista Bebeto Alves recupera-se de um quadro de trombose pulmonar, que o mantém internado na Santa Casa de Porto Alegre desde domingo (27). O músico de 66 anos, que chegou a estar na UTI da instituição, foi transferido para o quarto na tarde desta terça-feira (29), e seu quadro de saúde é estável. Segundo sua esposa, a fotógrafa Simone Schlindwein, Bebeto segue em tratamento com medicamentos anticoagulantes e ainda não há previsão de alta.

Na quinta-feira passada (24), após consulta médica agendada para depois do retorno da viagem à Uruguaiana (onde foi lançar o projeto de arte visual Linha de voo) devido a dores nas pernas, exames diagnosticaram trombose nos dois membros inferiores. O médico receitou anticoagulantes e repouso, porém as dores se intensificaram.

Entre sexta-feira (25) e domingo (27), Bebeto Alves passou por atendimento na emergência da Unimed em São Leopoldo, onde reside, após a confirmação de trombos no pulmão e na veia cava. Após resultado negativo no exame PCR para Covid-19, o compositor foi transferido para a Santa Casa da Capital - ficando aos cuidados da mesma equipe que o acompanhou em 2013, ocasião em que fez um transplante de fígado.

Bebeto Alves teve seu perfil retratado em, publicada no mês de junho deste ano. Além do Linha de voo, realizado ao lado do artista visual Antônio Augusto Bueno e que está disponível também em, o artista participa de projetos como o canal de podcasts Desapaga POA e a produção do documentário Misturados - além de estar com repertório pronto para um novo disco de inéditas, ainda sem data de lançamento.