Ronald Augusto palestra sobre a obra de Heitor Saldanha

O projeto Poesia no Ling convida o escritor, músico e ensaísta Ronald Augusto para falar sobre a obra de Heitor Saldanha (1910-1986), um dos maiores poetas modernistas do Rio Grande do Sul. Nascido em Cruz Alta e dono de uma formação nada linear, Heitor Saldanha viveu por um tempo no Rio de Janeiro ao lado da esposa também gaúcha, a contista Laura Ferreira. Foram mais de dez anos convivendo com um círculo de amigos ilustres, como Drummond, Ferreira Gullar e Clarice Lispector.

Contemporâneo e amigo de Mario Quintana, ele iniciou sua produção aos 30 anos de idade. Na Porto Alegre de 1950, integrou o Grupo Quixote, movimento literário de vanguarda, responsável pela publicação da revista de mesmo nome e que reivindicava “enfrentar os quadros intelectuais dominantes no Rio Grande do Sul e assumir uma posição revolucionária no plano cultural”.

Poeta pungente, de linguagem simples e temática social, Saldanha chegou a trabalhar em uma mina de carvão para vivenciar a rotina dos mineiros e alimentar sua poesia com vivas perspectivas, experiência que rendeu a publicação de Galerias escuras (1969). Integrante da Academia Rio-Grandense de Letras, também produziu o programa de rádio Poesia na Guaíba, além de colaborar regularmente para os jornais Correio do Povo e Folha da Tarde, onde exerceu crítica literária e de arte. Entre as suas publicações, destaque para o título mais conhecido, A Hora Evarista (1974), traduzido também para o espanhol.