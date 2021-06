Maria Helena Rodrigues conversa com leitores sobre novo livro

Após o lançamento virtual do seu mais novo livro, Resiliência, força e liderança (Heloísa Belluzzo, 230 págs., R$ 56,00), a escritora e publicitária gaúcha Maria Helena Rodrigues realiza encontros presenciais no Rio Grande do Sul e em São Paulo para apresentar a obra. Nesta terça-feira (29), é a vez de Porto Alegre recebê-la na galeria Urban Arts (Bordini, 793).

Por último, São Paulo também poderá prestigiar o evento, em 4 de julho, na livraria Martins Fontes. Todos os encontros devem respeitar os protocolos sanitários.

Nesta quase “turnê”, Maria Helena recebe pessoas que apoiaram o desenvolvimento do seu projeto. “Pretendo compartilhar com elas um pouco sobre o conteúdo do livro, especialmente a respeito do tema resiliência e liderança, que deveriam caminhar sempre de mãos unidas”, explica a consultora empresarial, que acredita ser o momento para apresentar inspirações que auxiliem na liderança assertiva. A publicação pode ser adquirida em e-book ou exemplar físico através da Amazon, pelo site www.mariahelenarodrigues.com.br, na livraria Martins Fontes (SP), na UrbanArts (POA) e na Estile (NH).

Nascida no município gaúcho de Livramento, na fronteira com o Uruguai, ela recebia regularmente enciclopédias de um vendedor ambulante em sua casa. E assim, desde cedo, costumava devorar os livros com um apetite insaciável pela leitura. Sempre uma apaixonada por palavras, a publicitária tornou-se, também, uma escritora.

Em seus dois últimos romances, a autora deu vida a personagens fictícios, no entanto, mudou o rumo e foco de sua escrita. Dedicou seu interesse à área profissional, para personas reais, com questões verdadeiras e relevantes, sem perder, contudo, a leveza pessoal.