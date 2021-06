Cantora Laura Finocchiaro relança 'Hino à diversidade'

Vinte anos depois de a cantora e compositora Laura Finocchiaro lançar o Hino à diversidade na Parada Gay de São Paulo, ao lado de Elza Soares e Edson Cordeiro, ela relança o single neste domingo (27), véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

A faixa faz parte do álbum Oxigênio, a ser lançado no segundo semestre, e é a única que não foi composta durante a pandemia. É uma parceria de Laura com Roberto Firmino e Glauco Mattoso, poeta do underground paulistano.

“Sou uma militante do amor. Somos todos um só. Minha militância é pelo amor, pela justiça social”, explica a parceira de Cazuza em Tudo é amor, que, aliás, dá nome ao novo álbum do cantor pernambucano Almério.