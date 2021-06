Valéria Barcellos abre mostra na CCMQ e faz show no Theatro São Pedro

O Espaço Majestic, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Andradas, 736), abre, nesta sexta-feira (25), a exposição 2023.3 - Casa do Caranguejo Ermitão, da multiartista Valéria Barcellos, integrando a programação do Mês do Orgulho LGBT da Sedac/RS. Valéria reúne na mostra um acervo de fotos, vídeos e documentos colhidos durante o período de internação para tratamento de um câncer no Hospital Conceição, em Porto Alegre, em 2019.

A utilização de uma câmera Cybershot Sony 14.1 megapixels, conforme a artista, constrói uma estética fotográfica de "algo que está no passado". A multiartista, mulher, negra e trans, registra o quarto e o ambiente hospitalar, a partir de detalhes e percepções do dia a dia da quimioterapia.

A exposição 2023.3 - Casa do Caranguejo Ermitão também poderá também ser vista 24h por dia pelas janelas da Travessa dos Cataventos. Com organização de André Venzon, diretor do Macrs, a mostra tem texto de apresentação de Felipa Queiroz.