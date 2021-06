Luana Fernandes lança novo vídeo

O vídeo da canção Ancorar, de Luana Fernandes, estreia nesta quinta-feira (24), no seu canal do YouTube. A composição autoral também tem participação do músico Chico Ceciliano na guitarra e na direção musical da faixa. A nova canção da cantora e compositora gaúcha foi gravada em março deste ano no estúdio Áudio Treze, durante uma temporada em que ela passou em Londrina, no Paraná. Na ocasião, todos os músicos presentes eram londrinenses.

A música foi captada e gravada ao vivo no estúdio, com toda a banda participando do momento. Carlos Fortes, diretor de vídeo, foi o responsável pela captação do material audiovisual.

Luana está atualmente em temporada de shows no Rio de Janeiro e na cidade de Paraty, onde fica até 10 de julho a convite do Selina Hotel. Todas as apresentações da artista seguem os protocolos sanitários preconizados por aquele estado.