Richard Serraria promove live de lançamento de e-book 'Sopaporiki'

Sopaporiki, parte do projeto desenvolvido pelo cancionista, músico, pesquisador e poeta Richard Serraria Facebook Acontece neste sábado (19), às 20h, o lançamento oficial do e-book. Realizada pela editora Escola de Poesia, a live contará também com participação especial de Babilak Bah, multiartista paraibano que recentemente lançou o seu quarto livro de poemas, intitulado Diáspora descontente. A conversa-sarau terá mediação da jornalista e produtora cultural Ediane Oliveira e poderá ser acessada, gratuitamente, pela página da Escola de Poesia no

O projeto cultural Sopaporiki carrega a cosmogonia do tambor negro sul-riograndense e conta parte da origem, dos princípios e doutrinas dos doze orixás do Batuque de Nação Oyó Idjexá no sul da Pachamama (América do Sul), nos formatos livro impresso, e-book e audiobook. Futuramente, o projeto deve ser levado também aos palcos. Ao valorizar a poesia falada praticada ao som do tambor de sopapo, Sopaporiki acaba reforçando a necessidade de incorporação das poéticas africanas e dos povos originários ao corpus da literatura brasileira.