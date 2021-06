Itaú Cultural lança plataforma de streaming gratuita com produções nacionais

Com o objetivo de democratizar o acesso a produções culturais, o Itaú Cultural está lançando uma plataforma de streaming gratuita. O Itaú Cultural Play estará disponível ao público a partir deste sábado (19), Dia do Cinema Nacional.

Segundo o diretor da instituição, Eduardo Saron, a plataforma foi desenvolvida ao longo de dois anos e contará com produções culturais nacionais. Todo o conteúdo pode ser acessado gratuitamente, sendo o grande diferencial do Itaú Cultural Play.

“A gratuidade era fundamental. É um custo e um investimento, que é assimilado pela estrutura do Itaú Cultural. Fornecer uma plataforma gratuita será um alvo sempre perseguido pela instituição”, explica o diretor. “Em algum momento, talvez no ano que vem, algum conteúdo possa ser cobrado. Mas será algo circunscrito e pontual, como o lançamento de um filme”.

O catálogo foi elaborado para destacar a diversidade - o Itaú Cultural Play reúne obras de diretores consagrados, novos realizadores, cineastas negros, indígenas e quilombolas, além de realizadoras brasileiras. Já na estreia, o serviço inclui 135 títulos que abordam pautas raciais, feministas, indígenas e da comunidade LGBTQIA+, dos quais pelo menos um foi produzido em cada estado brasileiro.

“Não há um filme na plataforma que não tenha passado por uma curadoria", diz Saron. "Nenhum filme está lá por acaso - pelo contrário. Nós fizemos um movimento bastante forte para que nesta primeira fase de lançamento nenhum estado brasileiro ficasse de fora, do ponto de vista de conteúdo. Todos os estados têm pelo menos um filme ou diretor na plataforma".

Foram selecionados filmes, séries, programas de TV, animações, curta-metragens, documentários, conteúdos infantis, mostras e festivais tanto de autoria do Itaú Cultural como de outras instituições e coletivos parceiros. O serviço já conta com quase 30 instituições culturais confirmadas, seis das quais já estão na plataforma desde a inauguração: São Paulo Companhia de Dança, FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty, Instituto CPFL, Instituto Alana, TVE Bahia e Canal Arte 1.

Os idealizadores da plataforma destacam o processo de curadoria realizado por equipes do Itaú Cultural. O conteúdo é organizado em carrosséis por tema, autoria, parcerias, entre outros. Além da sinopse, as produções contam com um destaque explicando por que assisti-las, redigido pela instituição. “Ver é algo subjetivo, da nossa parte da curadoria, e oferece uma informação a mais", explica o jornalista Claudiney Ferreira.

Ferreira ainda relata que a curadoria também foi realizada por ONGs e coletivos. Foram procurados coletivos do Centro-Oeste, Norte e Nordeste para selecionar conteúdos regionais.

“É a própria região olhando para sua região”, afirma. “Isso, para nós, é bem importante. Essas regiões produzem conteúdo audiovisual que, às vezes, não conhecemos. (Precisamos) passar a reconhecer essas plataformas e coletivos, como o Nordeste Live e o Matapi”.

Catálogo e lançamentos

O serviço de streaming já tem uma programação estabelecida até dezembro deste ano. Novidades entrarão no catálogo a cada 15 dias, segundo o Itaú Cultural. A plataforma já estreia com produções de Glauber Rocha, Luiz Carlos Barreto, Carlos Nader, Joel Pizzini, Joel Zito Araújo, Júnia Torres, Otto Guerra, entre outros.