Concertos Comunitários Zaffari apresenta 'Clássicos do jazz' no domingo

Um dos mais tradicionais espetáculos do Estado tem nova edição virtual neste domingo (13), às 18h. O Concertos Comunitários Zaffari apresenta Clássicos do jazz, com a Orquestra Theatro São Pedro e regência do maestro Evandro Matté, em seu especial de Dia dos Namorados. Será possível acompanhar o espetáculo de casa, de forma online, com transmissão nos canais oficiais do Grupo Zaffari: YouTube e Facebook, de forma gratuita.

PROGRAMA



William Christopher Handy | Saint Louis Blues



Norah Jones | Don’t Know Why?



Solista: Luana Pacheco







George Gershwin | Summertime



Solista: Luana Pacheco







Nina Simone | Feeling Good



Solistas: Mari Kerber & Ale Ravanello







Mari Kerber & Ale Ravanello | Right Across the Street***



Solistas: Mari Kerber / Ale Ravanello







Paul Desmond | Take Five*







Louis Armstrong | Go Down Moses***



Solista: Luciano Leães







Luciano Leães | Song for JB*



Solista: Luciano Leães







Louis Jordan | Caldonia**



Solistas: Mari Kerber & Ale Ravanello







Gerald Marks | All of Me*



Solista: Luana Pacheco







Ray Charles | Georgia on my mind*



Solista: Luciano Leães







Glenn Miller | In the Mood *







Chick Corea | Spain *











Arranjos



Alexandre Ostrovski Jr*



Silvane Guerra**



Silvio Sandro***