Simões Lopes Neto ainda tem parte da obra aguardando por resgate

Ao final de sua vida, João Simões Lopes Neto longe estava de sentir o sabor agradável da consagração. Empobrecido após uma série de fracassos financeiros, aquele que hoje é amplamente reconhecido como um dos nomes máximos da literatura regionalista brasileira faleceu há 105 anos, em 14 de junho de 1916, vitimado por uma úlcera duodenal inflamada. Muitos viam o intelectual pelotense de 51 anos como um fracassado; segundo algumas fontes, mesmo a sua esposa Francisca de Paula Meireles Leite, conhecida como Dona Velha, reconhecia no escritor e jornalista uma figura melancólica, derrotada pelas adversidades.

Após a morte do marido, a viúva tentou vender todos os documentos dele, incluindo originais não publicados, como forma de quitar parte das dívidas. Ninguém se interessou pelo material completo, porém, e os papéis acabaram mudando de mão aos poucos, se dispersando entre coleções públicas e particulares. É impossível dizer, hoje em dia, quantos itens ainda estão preservados por aí - nem, exatamente, onde possam estar.

Alguns desses escritos levaram um século inteiro para virar livro. Redigidos no começo do século passado, Terra gaúcha - histórias de infância e Artinha de leitura eram voltados ao uso em escolas, tentando incentivar a formação de novos leitores e leitoras. Um deles, Artinha de leitura, era uma cartilha para alfabetização, submetida ao Conselho de Instrução Pública do Rio Grande do Sul em 1908. O uso do livrinho, porém, foi recusado - e o exemplar, provavelmente único, só seria redescoberto um século depois, na coleção particular de uma professora, que acreditava tê-lo adquirido décadas antes em um sebo.

Os resgates, mesmo longe de marcar o auge criativo do pelotense, ajudam a marcar uma espécie de triunfo póstumo, e a preencher o quebra-cabeça criativo em torno de uma figura fundamental em nossa literatura. Nasceu em 9 de março de 1865, na Estância da Graça, maior charqueada do Estado à época. Foi nesse espaço da infância que João teve contato com o universo rural que surgiria, de forma tão marcante, em sua obra futura - personificada, talvez de forma especial, em seu pai, Catão Bonifácio Lopes, um homem forjado no campo ao qual Simões dedicaria sua obra Contos gauchescos.

Aos 13 anos, partiu para o Rio de Janeiro, onde estudou no prestigiado Colégio Abílio e ingressou na Faculdade de Medicina. Para os biógrafos do escritor, é um período nebuloso e de poucos registros - o que inclui seu misterioso retorno a Pelotas, supostamente motivado por problemas de saúde. É razoável supor, de qualquer modo, que a estadia na principal cidade brasileira de então forjou seu pensamento progressista, que diferia consideravelmente do ambiente conservador onde esteve na maior parte da vida.

Embarcou em uma série de projetos empresariais (a expressão "marca diabo", por exemplo, surge dos então chocantes cigarros Diabo, produto pelo qual era responsável), escreveu peças de teatro, atuou com destaque em jornais locais. Ajudou a fundar a União Gaúcha, da qual mais tarde seria presidente e que hoje é vista como entidade pioneira no tradicionalismo gaúcho. Mas foi escrevendo sobre a vida e o imaginário do pampa que Simões Lopes Neto alcançaria a imortalidade.

A obra publicada em vida foi pouco volumosa: apenas Cancioneiro guasca (1910), Contos gauchescos (1912) e Lendas do Sul (1913) foram originalmente editados, sem maior alarde. A força literária, porém, é inegável. Narrados pelo vaqueano Blau Nunes, os contos fazem uso do imaginário do campo para falar de dores e dilemas universais; a linguagem cheia de termos regionais e o texto em primeira criam uma atmosfera única, em histórias que poderiam ser contadas em voz alta, à beira do fogo. Curiosamente, o próprio Simões teve uma vida adulta marcadamente urbana, e estudiosos mais recentes questionam a imagem associada ao escritor, de alguém que usava seus textos como exaltação romântica de um passado idealizado.

Resgatada e erguida ao status de clássico a partir dos anos 1950, a obra impressa de Simões Lopes Neto cresceu bastante desde então. Mas ainda é incompleta. Parte nos chegou pela pura obra do acaso - como, por exemplo, em uma mala com papéis antigos, presenteada por Dona Velha ao jurista Mozart Russomano e salva pelo colecionador Fausto Domingues logo antes de ir para o incinerador. Outros itens, se existem ou existiram, estão sumidos - como Hinos e glórias do Brasil, citado na folha de rosto de Artinha de leitura, mas nunca visto por ninguém em lugar algum. É alta a chance de que textos inéditos do escritor estejam esquecidos em coleções privadas por aí - o que, no entanto, não é garantia nenhuma de que irão reaparecer um dia.