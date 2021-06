Arraial com o mestre e a nova sensação da telinha no Dia de Santo Antônio

Neste domingo (13), dia de Santo Antônio, Gilberto Gil faz uma live junina, às 18h, com transmissão pelo Globoplay (aberto para não assinantes em todo o mundo) e no Multishow. Um palco na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, receberá o cantor e seus músicos - três deles seus filhos - em uma apresentação, sob a direção de LP Simonetti.

O repertório do show online terá músicas que remetem às festas juninas, além de grandes sucessos com compositor, como Toda menina baiana, Andar com fé e Esperando na janela, além de clássicos como Asa Branca, de Luiz Gonzaga.

Ele recebe uma convidada muito especial, que tem todo o encanto da terra dos festejos de São João. A paraibana de Campina Grande Juliette Freire, campeã do BBB 21, fará a sua estreia cantando em um show, algumas músicas, ao lado de um dos ícones da MPB. Ela assinou contrato com a Globo no início do mês e se tornou embaixadora do Globoplay

Arraial do Gil - Live marca a chegada em todas as plataformas do seu trabalho São João em Araras ao vivo.