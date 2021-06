Farol Santander Porto Alegre recebe mostra 'Tarsila para crianças'

Após uma temporada de sucesso de público e crítica em São Paulo, o Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1.028) apresenta, até 5 de setembro, a exposição Tarsila para crianças, com a curadoria de Tarsila do Amaral (sobrinha-neta da artista), Karina Israel e Patricia Engel Secco. A visitação ocorre das 12h às 18h, de terça-feira a domingo, com ingressos a R$ 15,00 (pelo Sympla ).

A mostra retrata, por meio de um circuito de experiências imersivas, o imaginário de seres, cores e formas da pintora modernista. Na exposição, é possível passear por cenários oníricos de grande beleza e até mesmo interagir com as criações de Tarsila, que apresentam e transmitem o significado de suas obras sob a ótica do universo infantil, a partir de sentidos e sensações. Crianças e adultos podem realizar uma viagem entre diferentes dimensões do universo da pintora mais conhecida do Brasil.

O ambiente expositivo é dividido em sete estações temáticas, com onze intervenções que exaltam a criatividade e o olhar de Tarsila do Amaral:

1. Vila dos Sentidos - A exposição começa com um cenário bucólico que remete à infância de Tarsila na fazenda São Bernardo, onde cresceu brincando com seus mais de 40 gatos e ao som de sua mãe tocando piano. Uma mini vila caipira será formada por 4 casinhas tridimensionais, rodeadas por cestos de frutas, com base no quadro A Feira.

Cada casinha apresentará uma característica marcante relacionados à infância da pintora, como o quarto com escova e espelho da época, a sala de estar com piano, foto de família e seus gatos de estimação, seu perfume favorito (Moment Supreme do Jean Patou), o sabonete (Pinot), objetos daquele tempo, e a cozinha com as frutas. Algumas casas tem janelas que remetem a vista da fazenda pintadas por Tarsila.

2. Jardim Afetivo - Os visitantes serão convidados a embarcar em uma viagem sensorial, com animações e sons, como por exemplo, os ruídos da estação de ferro, da caixinha de música, o coaxar do sapo, os grilos, que remetem diretamente a 4 quadros de Tarsila.

Quadro 1 – O Sapo – Um sapo sorridente e juvenil, tenta decidir entre a luz do Sol, ao fundo, e o frescor da terra úmida e da sombra, à sua frente. Acima, uma floresta de cactos compartilha involuntariamente da indecisão do pequeno anfíbio.

Quadro 2 - Estação de Ferro - Em uma paisagem repleta de símbolos e sinais ferroviários, o morro com casas humildes e coloridas se mistura aos trilhos e vagões de uma das principais ferrovias do Brasil, a Estação de Ferro Central do Brasil , que no início do século XX interligava a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a São Paulo e Belo Horizonte, importantes capitais estaduais.

Quadro 3 – A Boneca - Em seu vestido rodado cor-de-rosa, a boneca parece descansar enquanto se prepara para mais uma dança no universo colorido de Tarsila, onde os tons de azul puríssimo convivem sem se encontrar, o branco traça caminhos, provendo apoio, emoldurando janelas possíveis e fazendo sonhar, sem deixar de conceder espaço para o verde cantante e outros tons de rosa, em um cenário de pura magia.

Quadro 4 – Paisagem com Touro I – Entre casarios de um Brasil rural que Tarsila conhecia tão bem, posto que passou sua infância em fazendas no interior do estado de São Paulo, um touro branco nos observa altivamente, como que se apresentando como o guardião do terreiro e da fazenda.

3. As Cores de Tarsila – Neste ambiente estarão expostos reproduções de alguns quadros impressos e as principais cores da paleta de Tarsila (Cores Caipiras: azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo e verde cantante) para a pintura brasileira e internacional.

As pessoas serão convidadas a se posicionar nos balanços, e percebem que no chão há uma projeção que repercute o movimento de cada pincel e vai misturando as cores e dando origem a uma infinidade de pinturas digitais aleatórias O público poderá ainda nesta área, responder a um quiz para adivinhar qual quadro está com a paleta de cores da artista.

4. Toca da Cuca - Inspirado no quadro A Cuca, o visitante encontrará no espaço uma projeção com bichos divertidos e fundamentados nos seres imaginários presentes na obra de Tarsila do Amaral, que passarão em uma espécie de tapete imersivo, projetado dentro da Toca da Cuca cenográfica, com acesso pelo túnel da lagarta.

5. Sol Poente - Com cenografia baseada na obra homônima, o espaço será um cenário para fotos, com fundo projetado em círculos laranjas em movimento e pufes espalhados a frente, que representam os animais da obra de Tarsila.

6. Floresta dos ovos rosas - Com uma cenografia e ambientação sonora do que seria a floresta onírica do quadro Floresta, o público poderá brincar com os ovos projetados no piso.

7. Universo Tarsila - Tendo como referência a obra Cartão Postal, os visitantes poderão colorir diferentes elementos encontrados em sua obra e os animais imaginários que habitam o extraordinário e colorido universo de Tarsila, que ganham vida em uma parede interativa instalada no andar.

8. O Ovo - Baseado na obra Urutu, será possível encontrar um ovo que desperta a curiosidade de crianças e adultos, observando através de buraquinhos as possíveis criaturas que habitam dentro do ovo.

9. O Touro – A criançada ainda se surpreenderá com o mujir do touro preto (O Touro), que protege com seu rugido quem pensar em fazer mal à natureza. O público poderá tirar fotos no instapoint do touro.

10. A Lua - Um balanço remetendo ao quadro que foi adquirido pelo MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova Iorque), em fevereiro de 2019. Um observador solitário aprecia a Lua formosa, pintada com a cor do Sol, que ilumina campos, colinas e um riacho em curva tão fechada e circular, que se opõe à própria Lua, sem saber se está minguando ou crescendo.

11. Papo com o Abaporu - Em frente a uma reprodução do quadro Abaporu, que se transformou na mais importante obra de arte do país, símbolo do modernismo brasileiro e do movimento antropofágico, haverá um totem touchscreen que o Abaporu convida o visitante a testar seu conhecimento sobre a obra e vida da artista.