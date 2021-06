Filme póstumo documenta a trajetória do fundador dos Titãs

O filme Quem é Ciro Pessoa? conta a trajetória do falecido músico e poeta paulistano, fundador dos Titãs. Com estreia nesta quarta-feira (9), às 22h, no canal Music Box Brazil, o artista fala ainda sobre o início da banda e compartilha os bastidores da produção de seu último álbum da carreira, já disponível nas plataformas.

Com direção de Wladimyr Cruz e produção de Blue Screen Of Death Filmes, a obra também será transmitida nos dias 10 e 26 de junho, às 10h e 18h45min, respectivamente. O projeto é o último registro em vida do anti-herói fiel à arte, falecido em maio de 2020 em decorrência da Covid-19.

Compositor essencial do rock nacional, Ciro assina hits como Sonífera ilha, Babi índio e Toda cor, gravadas no disco de estreia dos Titãs em 1984. Em 120 minutos de longa, o músico repassa toda sua carreira musical e literária, com a participação de amigos do meio artístico como Branco Mello (Titãs), Fê Lemos (Capital Inicial) e a atriz Grace Gianouskas.

Sem fugir de pautas sensíveis, ele também fala abertamente e revela quem é a figura além dos refrãos ou das polêmicas que rechearam sua passagem por estes lados. Dentro desta retrospectiva, regravações de canções favoritas do repertório autoral do biografado recheiam a obra e servem como um roteiro audiovisual.