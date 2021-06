São Francisco de Paula promove Roteiro do Pinhão para turistas

São Francisco de Paula promove, a partir de sexta-feira (11) o Roteiro do Pinhão, evento gastronômico que, em tempos de pandemia, deve substituir a tradicional Festa do Pinhão, que neste ano completaria 25 anos. A proposta é misturar turismo e a gastronomia dos Campos de Cima da Serra: o turista poderá passear por 13 restaurantes e experimentar receitas exclusivas à base de pinhão.

O evento, que vai até 11 de julho, promete agradar todos os gostos e passa pelo tradicional churrasco de pinhão em duas versões, pela paçoca de pinhão, bolinho frito, pizza, xis, taco (comida tradicional mexicana) e bolo, além de outras receitas inusitadas. Os valores começam em R$ 4,00 reais (bolinho frito de pinhão – Feira do Produtor) e chegam a R$ 70,00 (escalope com molho de pinhão para duas pessoas – Castelli Restaurante).

A Doce Café apresenta o Entrevero de Pinhão, um prato típico serrano à base de pinhão, linguiça e carnes vermelha, suína e de frango, temperado com pimentões amarelo, vermelho e verde, alho, cebola e cheiro verde.

Quem também participa do evento é o Parador Hampel, com o Restaurante Ana Terra, que sob o comando do badalado chef Marcos Livi traz o tradicional churrasco de pinhão em uma versão moderna. O chef é famoso por trabalhar com a cozinha dos Campos de Cima as Serra e usar, já no cardápio fixo do restaurante, ingredientes tipicamente serranos como o queijo serrano, o charque e o próprio pinhão.

Livi destaca que o pinhão está enraizado na cultura do povo serrano. “Quando o inverno chega e já se consegue enxergar a fumaça do fogão a lenha saindo pelas chaminés das casas de madeira, pode-se ter a certeza que ali há pinhão. Seja sapecado, cozinho, no pão, no entrevero ou na paçoca de pinhão, ele está presente. Faz parte do dia a dia do povo serrano, da história daqueles que vivem nos Campos de Cima da Serra. O Roteiro do Pinhão é a essência da nossa cozinha, uma cozinha fruto de um bioma quase extinto. Fruto da araucária”, relembra.