Morre a atriz Camila Amado, aos 82 anos

Morreu neste domingo (6), aos 82 anos, a atriz, diretora e professora de atuação Camila Amado. A causa da morte foi um câncer. No fim do ano passado, ela testou positivo para Covid-19 e havia se recuperado.

Camila nasceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1938. Ela iniciou a vida artística em 1969, na novela Um Gosto Amargo de Festa, da TV Tupi.

A atriz também teve atuações de destaque em produções como Tapas & Beijos, A Casa das Sete Mulheres, Sítio do Pica Pau Amarelo e Cordel Encantado. O último trabalho de atriz em TV aberta foi, em 2019, na novela Éramos Seis, da Rede Globo, em que interpretou a Tia Candoca. Ela também apareceu, recentemente, na série Chacrinha, no papel de Aurélia.

Além da TV, Camila também teve atuação nos filmes Quem Tem Medo de Lobisomem?, Copacabana, Verônica, Eu e Meu Guarda, entre outros.

Ela deixa dois filhos, que são fruto do primeiro casamento com o jornalista Carlos Eduardo Martins.

"Além de ótima atriz, Camila era das melhores preparadoras de elenco do Brasil, formou muitos jovens atores. Grande perda", lamentou o diretor gaúcho Jorge Furtado, que trabalhou com a atriz no especial Doce de mãe. Furtado também dirigiu Primavera das Neves, que contou com a participação da artista.

O diretor gaúcho Zeca Brito também se manifestou sobre a perda nas redes sociais. Camila participou do seu documentário Glauco do Brasil.