Começa neste domingo evento online internacional sobre a imigração italiana

Com o intuito de comemorar a presença dos italianos na região e promover trocas culturais, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza, deste domingo (6) até quarta-feira (9), o V Simpósio Internacional e XIII Fórum de Estudos Ítalo Brasileiro, reunindo pesquisadores brasileiros e estrangeiros no evento online. A primeira edição do Fórum ocorreu em 1975 — ano do centenário da imigração italiana no sul do Brasil — e, desde então, o evento vem sendo realizado a cada cinco anos, tendo sua primeira edição virtual em 2021.

Professores reconhecidos internacionalmente irão discutir temas como imigração, cidade e patrimônio, relações interétnicas, estudos de memória e a contribuição da imigração na economia, na política e na educação da região. A programação inclui oficinas, seminários, mesas-redondas, lançamentos de livros e a apresentação do documentário Dal Lanificio Rossi al Vale del Profondo: Galópolis, una Nova Schio nel Rio Grande do Sul, que narra a história do processo imigratório na região de colonização italiana no Estado.

Os coordenadores do Simpósio e do Fórum, professora Vania Beatriz Merlotti Herédia e professor Roberto Radünz, explicam que o evento busca apresentar um balanço historiográfico de tudo o que foi pesquisado e produzido sobre a imigração italiana no Sul do Brasil durante os últimos anos. “Ao sediar este evento, a UCS honra a imigração italiana que desde sempre esteve presente na nossa sociedade, deixando marcas visíveis sobre sua influência na região”, observa Vania.