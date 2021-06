Casa da Ospa receberá 15% de capacidade de público neste sábado

Os músicos da Ospa capricharam nos ensaios nesta semana para o concerto especial deste sábado (5), às 17h. Quinze meses após o último evento com plateia, a Casa da Ospa receberá 15% da sua capacidade de público. Para a ocasião, a pianista convidada Catarina Domenici se junta à orquestra para interpretar obras de Dmitri Shostakovich e Franz Schubert, sob regência do maestro Evandro Matté.

Não haverá cobrança de ingresso, apenas a doação de 1kg de alimento perecível. A retirada das entradas poderá ser feita no local (Borges de Medeiros, 1.501), nesta sexta-feira (4), das 12h às 17h, e no sábado (5), das 9h até o horário do concerto.

O espetáculo terá distanciamento entre as poltronas, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada e disponibilização de álcool gel aos visitantes. A transmissão online continuará pelo canal da orquestra no YouTube e pela plataforma #CulturaEmCasa

A última vez em que a Ospa encontrou seu público foi em 7 de março de 2020, na Sala de Concertos. O evento marcou a abertura da temporada 2020, que teve de ser interrompida. A programação original, que incluía as comemorações de 70 anos da orquestra e as homenagens aos 250 anos de Ludwig Van Beethoven, foi adaptada à nova realidade, dando origem ao Ospa Live – o primeiro projeto online da história da orquestra rendeu 34 concertos transmitidos ao vivo que seguem disponíveis no YouTube.

O programa deste sábado (5) será o mesmo que estava previsto para a abertura da temporada 2021, em 27 de março, e precisou ser adiado pelo agravamento da pandemia. O trompetista da Ospa Elieser Fernandes Ribeiro será o segundo solista da apresentação.

A orquestra vai executar Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35, o primeiro concerto do compositor russo Dmitri Shostakovich, um dos gênios da música do século XX. A obra estreou em 15 de outubro de 1933, com o próprio Shostakovich ao piano e a Orquestra Filarmônica de Leningrado, sob a regência de Fritz Stiedri.

Em seguida, a Ospa interpreta a Sinfonia nº 5 em si bemol maior, d. 485, de Franz Schubert. Apenas 31 anos de vida bastaram para o compositor austríaco cravar seu nome na história da música, com centenas de composições catalogadas em diferentes gêneros. Mas a fama veio depois da morte, impulsionada pela divulgação de nomes como Schumann e Brahms. Composta em 1816, a Sinfonia nº 5 teve sua primeira audição pública em Viena, a 17 de outubro de 1841, 13 anos após a morte de Schubert.