Estilista baiano Isaac Silva lança coleção 'Axé, boca da mata!'

Foi lançada nesta quinta-feira (2), com a chegada nas lojas físicas e online, uma nova coleção da Havaianas inspirada na cultura afroindígena. Em colaboração com a marca, o estilista baiano Isaac Silva apresenta sua primeira linha de sandálias como diretor criativo. Axé, Boca da Mata! resgata a herança cultural por meio das forças da natureza em três modelos exclusivos.

Desde os primeiros contatos com os povos originários do nosso País, a terra que conhecemos como Brasil sempre foi repleta de forças e energias vindas das matas que cobriam e protegiam as mais variadas formas de vida. Agora, entre os ventos que cortam os grandes prédios e a chuva que atravessa ruas e avenidas, essas energias se reafirmam, demonstrando toda sua força e resiliência perante a urbanização desses espaços, assim como as memórias daqueles que caminharam e foram protegidos por elas antes de nós.

Os elementos principais são a religiosidade e o respeito pela natureza. "Trazer o Isaac como diretor criativo dessa collab e oferecer a ele toda liberdade para trabalhar nas artes das sandálias foi uma experiência incrível para todos nós. Entender sobre as nossas origens é entender sobre quem nós somos, e ficamos extremamente felizes em colaborar com o Isaac para que essas histórias sejam contadas", afirma Mariana Rhormens, diretora de marketing e comunicação de Havaianas Brasil.

As múltiplas inspirações para as peças estão nos elementos grácos da capulana africana, tradicionalmente usada em Moçambique como vestimenta e adorno de cabeça devido a sua versatilidade, além dos traços de artes indígenas, estampas animais e elementos sagrados nas religiões de matriz africana. Outra forte influência foi a imagem da Cabocla Jurema, entidade conhecida por expressar de forma popular a fusão de culturas que resultam do misticismo afroindígena.

"Eu quero que, assim como os meus, mais pessoas possam compreender a importância e força que o resgate das nossas histórias e nossos costumes têm dentro dessas megalópoles nas quais habitamos. Todos nós somos uma mistura de muitos outros, que viveram, criaram e aprenderam com a natureza antes de nós, e eu quero que essa natureza que tanto nos fornece e guarda, continue a existir." afirma Isaac sobre suas inspirações para a criação da coleção. Trazendo três modelos de sandálias exclusivos, a linha integrará o desfile do estilista na próxima edição do SPFW.