Juliette é a mais nova integrante do time de talentos da Rede Globo

Juliette é a mais nova integrante do time de talentos da Globo. A campeã do Big Brother Brasil 21 será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais, e também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo, que serão anunciados na semana que vem.

"Fico muito contente e feliz em ser embaixadora do Globoplay! Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e à uma empresa brasileira. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros", comemora Juliette.

Como a paraibana costumava cantar muito no BBB e foi elogiada por muitos músicos, uma das especulações de utilização da nova artista no casting da emissora é a participação do reality The Masked Singer, anunciado pelo canal no Fantástico do último domingo (30), que terá apresentação de Ivette Sangalo - por pedido da cantora, nem ela saberá quem serão as atrações que se apresentarão no palco fantasiadas.

The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar no segundo semestre na TV Globo e no Multishow, com direção artística de Adriano Ricco (Globo) e Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).