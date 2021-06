Elias Barboza Quinteto interpreta choro, baião, ijexá, samba e frevo em live

Em comemoração aos 48 anos da Fundação Municipal das Artes de Montenegro, o grupo Elias Barboza Quinteto, de Porto Alegre, realiza uma live nesta segunda-feira (7), às 19h. O evento terá transmissão pelo Facebook e canal de YouTube da Fundarte.

O conjunto é composto pelos músicos Elias Barboza no bandolim, João Vicente no violão sete, Matheus Kleber no acordeon, Fábio Azevedo no cavaquinho e Fernando Sessé na percussão.

O repertório contempla ritmos como o choro, baião, ijexá, samba e frevo, com composições de Elias Barboza, Sivuca, Radamés Gnattali, K-ximbinho, Matheus Kleber e João Vicente. Além disso, músicas do novo álbum do quinteto, chamado Celebrando a amizade, e do disco Luminoso, também estarão presentes. O som promete ter muitas dinâmicas, muita brasilidade, improvisação e alegria.