Eduardo Pitta e Paulinho Parada lançam single e fazem show online

Topei uma empreitada é a nova música de Eduardo Pitta e Paulinho Parada que será lançada em todas as plataformas de streaming nesta sexta-feira (4). No sábado (5), às 20h, a dupla irá realizar um pocket show online com grandes interpretações de seus repertórios.

O samba inédito, feito praticamente por troca de mensagens no WhatsApp, foi produzido por Pitta no estúdio da sua própria casa. O artista fundou a banda Se ativa, que fez sucesso na cena do samba e pagode do sul do país no início dos anos 2000. A nova obra lembra canções antigas e irreverências de Adoniran Barbosa, com o acréscimo da sincera amizade que surgiu entre os dois artistas. Para ambos, a música é o significado de que coisas boas podem acontecer em meio ao caos e incertezas.

Segundo Parada, que possui uma proeminente carreira artística em Porto Alegre, a pandemia pode marcar, em meio às tristezas, uma espécie de esperança que se renova. Feito a flor de lótus, que cresce em meio ao lodo, nossa perseverança pode crescer em meio às perdas e tristezas. “Queremos destacar a importância de se manter vivo e respirar um pouco melhor diante da pandemia'', diz ele.