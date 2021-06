Dois jovens descobrem o amor em 'Verão de 85', novo filme de Francis Ozon

Resgatando o espírito dos anos 1980 para contar uma história sobre a descoberta do amor entre dois garotos, o longa Verão de 85 (FRA, 2020, 90 min) estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (3). Em Porto Alegre, o filme é destaque na programação de Guion Center, GNC Moinhos e Espaço Itaú.

Dirigido por Francis Ozon e baseado em uma obra juvenil do escritor Aidan Chambers, Verão de 85 traz a história de Alex (Félix Lefebvre), de 16 anos, que passa as férias na Normandia e acaba salvo por David (Benjamin Voisin), de 18 anos. Para Alex, o rapaz se torna o amigo com quem sempre sonhou.

Para construir a atmosfera dos anos 1980, período no qual a história está ambientada, Ozon optou pelo uso de película, rodando em Super 16 ao invés do digital que se tornou comum na atualidade. Segundo o diretor, a escalação de Félix Lefebvre e Benjamin Voisin ocorreu antes mesmo de terminar o roteiro, levando em conta o contraste físico necessário entre os dois. Ambos foram indicados ao César, na categoria Revelação Masculina. O filme ainda inclui, em papéis coadjuvantes, Valeria Bruni Tedeschi e Melvil Poupaud, dois intérpretes recorrentes em trabalhos do diretor.