Banda Calote apresenta ritmos brasileiros no projeto 'Ecarta Musical'

Instagram canal do YouTube . O projeto Ecarta Musical deste sábado (5) terá o show Contando histórias, da banda Calote. A transmissão ocorre às 18h pelas páginas da Fundação Ecarta - Facebook

O espetáculo virtual promove um passeio pela música brasileira em 13 canções, com imersões em samba, jazz, ijexá, xote e maracatu. As histórias são costuradas com crítica social, permeando a essência dos ritmos nacionais em cordas, ritmo e sopro.

Contando histórias é o título do álbum mais recente da Calote, lançado em 2019, e marca uma nova fase da banda, que defende seu trabalho autoral desde 2008. No repertório, Fique à vontade, No balanço do compasso, Horizontes, Sete ventos (Brunno Bonelli), Amora (Leonardo Frodo), Outra hora talvez (Brunno Bonelli e Tonho Crocco), Outra dança (Gabriel Moura e Flávio Renegado), entre outras.

No palco, estão os integrantes do trio - Brunno Bonelli (voz, violão e guitarra), Renato Dall Ago (trompete) e Leonardo Baptista (contrabaixo) -, com participação especial de Léo Rossatto (acordeon) e acompanhamento de Mano Gomes (bateria), Rafinha Trasel (teclado), Bruno Coelho (percussão), Diego Ramires (trombone) e Gustavo Müller (sax).

Em 2021, a banda lança a série Calote com vida, um produto digital em formato de áudio, vídeo e podcast. Convidando três artistas, cada um participa de um bate-papo descontraído, além de cantar duas músicas, uma da Calote e outra de sua autoria, sendo presenteado com arranjo próprio do grupo.

O grupo já se apresentou em vários teatros e projetos: Auditório Araújo Vianna, Renascença, Salão de Atos da Ufrgs e Sesc São Paulo. A Calote foi vencedora do Festival Palco Pucrs, premiação que garantiu um espetáculo junto à Orquestra Filarmônica da Pucrs, no Araújo Vianna, em 2013.

No mesmo ano, o Teatro Renascença foi palco da comemoração do aniversário de cinco anos e lançamento do primeiro EP. Um show de confraternização reuniu Tonho Crocco, Luis Vagner “Guitarreiro”, Alexandre Rodrigues (Grupo Pau Brasil) e Batucada Coletiva Independente Turucutá.

Em 2014, o show Aqui é o país do futebol integrou o calendário Fifa Fan Fest, no circuito Sesc de São Paulo. No mesmo ano, a banda foi premiada no 4° Festival de Música da Juventude de Porto Alegre.

Em 2016, o grupo lançou seu segundo EP autoral chamado à Brasileira, misturando expressões artísticas, onde cada composição ganhou o olhar de um diretor de cinema, lançadas uma por uma, num formato denominado Vídeo EP. Após período de lançamento individual de cada música, a banda realizou show de lançamento no Salão de Atos na Ufrgs.