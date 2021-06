GNT estreia documentário inédito chamado 'Vou te cancelei'

A cultura do cancelamento é o tema do novo documentário que estreia no GNT nesta quinta-feira (3), às 22h30min. Dividido em três atos, Vou te cancelei discute e critica o fenômeno do linchamento virtual, que acontece por conta de erros ou atitudes que não corresponderam às expectativas dos demais usuários das redes sociais.

O filme analisa as origens, os efeitos sociais e psicológicos do cancelamento na sociedade e os possíveis meios para reverter esse comportamento. Para isso, entrevistam especialistas de diversas áreas do conhecimento humano, como filósofos, cientistas de redes sociais e algoritmos, além de celebridades que já passaram por esse processo.

Com criação e direção de Guilherme Melles e direção de Gabriela Brigagão, o programa busca dar voz aos canceladores e aos cancelados, como Lumena Aleluia, ex-BBB que foi criticada pelas suas atitudes na casa.

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, também participa da produção. Ela perdeu milhares de seguidores depois de fazer declarações polêmicas sobre feminismo durante sua participação no BBB 2020. Hosana, maquiadora e youtuber que virou meme na internet ao cometer um erro geográfico em um protesto contra as queimadas na Amazônia, também integra o elenco.

Além de famosos, o filme investiga a aplicação do termo na política, com depoimentos de Kim Kataguiri e Sâmia Bomfim. O documentário ainda conta com as participações de Leo Dias, Rafinha Bastos, Ana Paula Passarelli, Christian Dunker, Jojoca, Andrew Keen, Carlos Alberto Simões, Leandro Narloch e Vera Iaconelli .