Concertos online celebram Dia da República Italiana

Nesta quarta-feira (2), é celebrado o Dia da República Italiana. Por ocasião das comemorações, a Embaixada da Itália em Brasília promove o evento online Jovens artistas para a música italiana, com dois concertos que serão transmitidos no canal de YouTube da Embaixada , sempre às 18h.

Nesta quarta-feira, a atração é Arie d'Opera, gravado no Teatro da Escola de Música de Brasília (EMB). Os protagonistas serão a jovem soprano Manuela Korossy e o tenor Arthur Felix, acompanhados ao piano por Deyvison Miranda, interpretando algumas das árias mais conhecidas da ópera italiana, em uma viagem virtual pelas notas de Puccini, Donizetti e Verdi. “Estou profundamente contente por testemunhar a grande paixão com que estes extraordinários talentos, no limiar de seus vinte anos de idade, abraçam a tradição da ópera italiana e, portanto, a nossa língua e cultura. Estamos gratos e desejamos-lhes um futuro repleto de sucessos”, declarou o Embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello.

Na quinta-feira (3), será a vez da Serenata Solidária, filmada na Sala Nervi da Embaixada da Itália em Brasília. Os protagonistas, pelo segundo ano consecutivo, são 15 jovens artistas do Instituto Reciclando Sons, que há 20 anos atua na Comunidade da Cidade Estrutural, em Brasília, visando à formação musical de crianças e adolescentes. “Este momento de convívio, mais uma vez, nos permitirá unirmos em um abraço virtual de solidariedade em apoio à campanha “Nos Ajude a ajudar”, em benefício das famílias da Comunidade”, afirmou o Embaixador Azzarello, que agradeceu à responsável do Instituto, Rejane Pacheco, por seu extraordinário compromisso e paixão.