Projeto da Trensurb apresenta versos de Juliana Meira

Antologia digital da poesia gaúcha lança nesta segunda-feira (31) novos vídeos com poemas de Juliana Meira. Desenvolvido pelo Espaço multicultural livros sobre trilhos - a biblioteca da Trensurb, o projeto promove desde outubro a publicação quinzenal de vídeos de poetas gaúchos declamando suas poesias.

Juliana, a atração desta semana, é poeta e advogada. Ela classifica o projeto como “importante e necessário diante da época brutal que estamos atravessando” e diz estar contente por seus poemas integrarem esta antologia que, segundo ela, “apresenta um conjunto bonito e vigoroso do que se produz no estado por competentes escritores”.

Publicou livros como Água dura e Na língua da manhã silêncio e sal, que venceu do Prêmio minuano de literatura na categoria Poesia em 2018.

