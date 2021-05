Vocalista Éverton Luiz Cidade apresenta seu disco de estreia

Músico e escritor de São Leopoldo, o vocalista Éverton Luiz Cidade lança nesta quarta-feira (26), dia de seu aniversário, o disco de estreia Santo Disfuncional Volume 1, acompanhado de livro em formato digital. Em sete faixas, o poeta celebra a loucura e o sobrenatural.

As letras tratam da possessão de Cida - o alter ego do autor - pela entidade boêmia, íntima e hedonista que atende pelo nome de "Santo Disfuncional", no centro e periferia de uma obscura cidade chamada Santa Réus, localizada em algum lugar cravado nas profundezas da América do Sul. Os títulos das canções dão pistas sobre as histórias, repletas de loucura, mediunidade e xamanismo: Metal Zen, Reverso, Perfuma, Possessão/Esquizofrenia, Eclipso, Co-piloto e a homônima Santo Disfuncional.

Entre as influências que permeiam a sonoridade selvagem de Santo Disfuncional, bandas e artistas tão diversos como Scratch Acid, Babes In Toyland, Black Future, Arnaldo Baptista, Lydia Lunch e Oxbow. Experimental, o disco foi viabilizado graças à Lei Aldir Blanc, gravado por Luciano Reis no estúdio Casa Dos Gatos, em São Leopoldo, em tempo real – e sem ensaios prévios. Os vocais e as letras também foram criados instantaneamente: “Tanto a gravação do disco quanto a criação das letras foram improvisados num fluxo de consciência”, conta Cidade.

A banda que atua na gravação é formada por Felipe Ferreira (guitarra), Zack (bateria), Carlos Gilberto Wolf Júnior (bateria), Armando (baixo), Fillipi Filipo (teclados) e Gabriel Renner (acordeon) e Izaky Grimm (sopros). Cidade, além dos vocais e das letras – que divide com Ferreira, Felipo e Grimm – também pilota os teclados em algumas faixas.

Artista de espírito inquieto, Cidade, nos últimos tempos, também fez participações com vários artistas da cena musical do Rio Grande do Sul. Dentre os quais, a Space Rave (com a qual divide os vocais na música Tumble weed) e Sisie Soares (das bandas Deus Blusa e Naomi Rita), com a qual faz um dueto na música Num dia bom.

O autor publicou os livros Santo Pó/p (MAKBO Editora), QuiÓ (oVo e GoDie), Bonde Transmutóide (Vibe Tronxa Comix) e ApareCida (Meu Santo Vendedor). Escreve nos blogs das rádios Armazém e Rockpedia e nos jornais No Palco e Seguinte. Recentemente, publicou o zine de poesia SCI-FI Planto.