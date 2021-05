Transmissão online com Ilse Lampert nesta segunda-feira

O Ilse Lampert convida seus parceiros de música e boemia desta segunda-feira (24) homenageia Elis Regina, em edição especial, às 20h. Nesta semana, com a participação da cantora, compositora, pianista e musicoterapeuta gaúcha Denise Tonon, o evento acontece em formato de live musical e bate-papo, permitindo que a cantora Ilse reveja amigos, colegas e o próprio público, de forma virtual, amenizando a saudade dos palcos.

A edição desta semana é muito esperada porque sua estreia musical foi interpretando Elis em um espetáculo comemorativo do aniversário de 10 anos da sua morte. Ilse sempre fez questão de demonstrar seu respeito e admiração por ela durante a carreira.

A transmissão, gratuita e com cachê solidário, será feita através do Facebook, pela página Obatalá Produções, e pelo YouTube, no canal da própria anfitriã do evento. O músico Anderson Ventura, violonista, compositor, arranjador com mais de 15 anos de experiência ao lado de sua mãe Ilse Lampert, irá acompanhá-la em todas as edições, no seu home studio.